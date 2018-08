Alghero. "Emozioni a colori", personale di pittura di Maria Filomena Mura in torre San Giovanni

Continua il viaggio in solitaria dell'artista Maria Filomena Mura, pittrice algherese che si ripropone al pubblico con una mostra personale dal titolo “Emozioni a colori “. Paesaggi, incarnati femminili, espressioni sfumate di una realtà tangibile che la circonda quotidianamente. Si tratta proprio di emozioni: quando un’artista riesce a dipingere la sua interiorità trasformando in colori le emozioni ,tutto si evolve, sembra di vivere un sogno nonostante la realtà sia sempre presente nelle panoramiche e nelle marine. una realtà vattata ,trasformata in giochi di luce e ricordi di un tempo passato. Gli sguardi dei suoi ritratti vivono di una luce propria, tutto è colore .La ricerca è una costante: vedere oltre ciò che appare a chiunque. Andare oltre , percepire emozionalmente prima con la mente e poi elaborare graficamente in segno e colore; niente è banale tutto si trasforma e vive nelle sue tele. ”Piedi sulla terra, testa tra le nuvole “é il motto dell'artista, sempre attenta a nuovi orizzonti. La mostra presenterà vecchie e nuove opere, testimonianze di un percorso evolutivo, che di strada negli anni ne ha percorso molta. Maria Filomena Mura ha iniziato a dipingere come miniaturista già dai tempi delle scuole superiori. Oggi l'artista, con più di trent'anni di esperienza, si cimenta anche nelle scenografie teatrali in collaborazione con l'associazione Obra Cultural e la compagnia El telò per la conservazione della lingua algherese. Tra le varie tecniche utilizzate predominano i colori a olio ma con gli acquerelli l’artista fa trasparire la leggerezza e la serenità della sua pittura, nelle scenografie così come nei quadri a olio. "Quando le emozioni si vivono con passione tutto si trasforma e diventa colore".





La mostra è aperta tutti i giorni dalle 18 00 alle 24 00 in Torre San Giovanni