Alghero. Polizia locale, potenziato il servizio contro l'inciviltà

Intensificati da parte degli agenti della Polizia Locale di Alghero i controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di inquinamento acustico, abbandono indiscriminato delle deiezioni canine, lotta alla contraffazione, all'abusivismo commerciale e controllo del territorio. I servizi, aggiuntivi rispetto alla regolare programmazione delle attività del Comando di via Mazzini, intercettano le richieste di numerosi cittadini e residenti, e vengono incontro alle esigenze delle attività commerciali e di somministrazione: saranno attivati dalle ore 6 alle 8 della mattina e la sera 20-24. Sei gli agenti impegnati con funzioni di controllo e servizi anticontraffazione, anche sul litorale urbano, nelle spiagge, sulle principali vie del centro, nel Lungomare Dante e sui Bastioni, negli orari mattutini e serali (9-13 e 15-19), in linea con i servizi già programmati e realizzati negli scorsi anni. Sono 40 in città le licenze per il commercio ambulante rilasciate per il 2018 dai competenti uffici.