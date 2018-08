Summerbeach live rock ad Alghero

Stasera, 3 agosto 2018, dopo il grande successo della scorsa edizione, si svolgerà il secondo Summerbeach live Rock, un festival della musica indipendente, che vuol promuovere gli artisti locali e Sardi con un attitudine Rock e la voglia di fare musica originale. Stasera sul palco:



► Cool Caddish | Urban Ghetto Muzik direttamente da Cagliari

► Voodoo Monster | Rock Duo Hard Music

► Slenders | Punk Rock

► Giocca del woodoo | Hip Hop Rap - Sassari

► Tracks Five | Punk Rock - Emilia Romagna



A seguire Rock Selecta DjSet, una selezione musicale dei brani più famosi, fatta da i nostri artisti. Il Summerbeach vuole così creare un appuntamento fisso, per tutti gli appassionati di musica nuova e originale, e promuovere gli artisti che hanno la passione e il coraggio di mettersi in gioco.