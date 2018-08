Pigliaru a Sassari per la firma della conversione dell'ex Casa Circondariale in Polo giudiziario

Il presidente Francesco Pigliaru a Sassari , per la sigla dell'accordo tra Regione Sardegna, Comune di Sassari, Agenzia del Demanio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero della Giustizia. La firma, prevista alle ore 12 a Palazzo Ducale, nella Sala del Consiglio Comunale, dà il via al percorso di riqualificazione e riconversione in Polo giudiziario dell'ex Casa Circondariale di San Sebastiano. L'obiettivo - aveva spiegato a suo tempo l'assessore Cristiano Erriu - è quello di valorizzare erifunzionalizzare questo importante compendio dal valoreidentitario, conseguendo inoltre la razionalizzazione logisticadegli spazi attualmente in uso al Ministero della Giustizia,anche in ragione della prossimità dell'ex istituto carcerariocon il Tribunale civile. Il complesso di San Sebastiano - ècompreso nel centro di antica e prima formazione di Sassari."