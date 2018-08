Pietro Carlini è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo

Pietro Carlini è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. L’allenatore sassarese già guida, lo scorso anno, della formazione biancoblu Under15 - che ha portato alla vittoria del titolo regionale e fino agli spareggi Interzona Eccellenza - subentra a Giorgio Gerosa, passato in prima squadra come assistant coach. Nella Dinamo ha già rivestito incarichi importanti: nel 1995-96 è stato in biancoblu in A2, come assistant di coach Contini e coach Michelini.

“Sono entusiasta per questo nuovo incarico, per me è un riconoscimento all’impegno e alla serietà dimostrati in questi anni nel basket sardo - afferma Pietro carlini- Mi ha fatto molto piacere trovare nel Club persone che dopo anni mi hanno manifestato grande stima, che mi hanno fatto sentire un allenatore importante e parte di questo progetto. Quello della Dinamo è un progetto solido e strutturato e in questo momento il nostro obiettivo è quello di migliorare le conoscenze tecniche dei giocatori, dai 2001 dell’under 18 fino ad arrivare ai gruppi 2006 e cercare tecnicamente, tatticamente e atleticamente, di dare il massimo. Vogliamo continuare a lavorare per creare dei giocatori competitivi e che abbiano reali possibilità ad alti livelli una volta usciti dalle giovanili”.



Classe 1965, tecnico di grande esperienza e fra i più apprezzati dell’intero panorama isolano, Pietro Carlini prima di tornare in Dinamo, la scorsa stagione, ha allenato la Serie B Femminile Sant’Orsola Team Sassari. Nel 2014-15 ha guidato la formazione di C1 del Sant’Orsola Sassari, vincendo il titolo regionale e attestandosi al terzo posto nello spareggio per la serie B. Con la stessa squadra l’anno precedente è arrivato in semifinale playoff. Nel 2012-13, alla guida della Santacroce Olbia, in serie C2, raggiunge i playoff, dopo le precedenti esperienze con la Serie D e l’U19 Dinamo2000 e con le giovanili Dinamo Banco di Sardegna U15 e U17.

Un curriculum lunghissimo che racconta uno degli allenatori più esperti del panorama sardo: dalla stagione 1993-94 al 2008-2009 è stato, fra l’altro, alla guida della Robur Sassari (C1), general manager e allenatore della Silver Porto Torres in B1, all’Esperia Cagliari in C1, in Serie A1 con la squadra femminile della Mercede Alghero e direttore sportivo della Dinamo 2000 in C2. A più riprese sulla panchina del Basket90, con importanti risultati, ha allenato in B2 la Santa Croce Olbia e nella stessa serie il Sant’Orsola dopo l’esperienza in Serie C1 a Oristano. Nel 1995-96 il ritorno alla Dinamo Sassari, in A2, come assistant di coach Contini e coach Michelini. Allenatore federale e formatore, dal 1994, dal dal 2002 è anche allenatore nazionale. Nel 2003 è stato selezionatore della Sardegna vincitrice dell Trofeo delle Isole e dallo stesso anno e fino al 2004 è rappresentante degli allenatori nel Comitato Regionale Sardegna.