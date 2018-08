Sassari. La Torres si presenta in piazza Sant'Apollinare il 13 agosto

Il prossimo 13 agosto la Torres rinnova il suo appuntamento con la città di Sassari per presentare squadra e staff che parteciperanno al prossimo campionato di serie D 2018/2019. Anche in questa nuova stagione la società sarà ospite del Gremio dei Contadini in Piazza Sant'Apollinare, nell'ambito della manifestazione "Adotta una piazza" giunta alla sua 12^ edizione; un momento di convivialità che precede la tradizionale Discesa dei Candelieri del 14 agosto e che rappresenta la cornice ideale per unire la squadra cittadina ai suoi tifosi e alla sua festa più amata e partecipata. La manifestazione avrà inizio alle ore 21:00 e sarà accompagnata dal gruppo musicale Sassari Vecciu. Dalle 22:30 si svolgerà la presentazione rossoblù curata dal giornalista Sergio Masia che accoglierà sul palco i protagonisti della prossima stagione sportiva.Durante la serata saranno presentate in anteprima le nuove maglie da gioco e, in chiusura, sarà mostrato il video di presentazione che lancerà la campagna abbonamenti 2018/2019.