Olbia. Infarto acuto, scatta l'elisoccorso per una paziente di 90 anni

Primo intervento notturno dell’elisoccorso, a La Maddalena. Una donna di 90 anni, cardiopatica e con pacemaker, è stata trasferita d’urgenza dal Pronto Soccorso del Paolo Merlo al Giovanni Paolo II per un infarto acuto. L’elisoccorso, mobilitato alle 5, ha impiegato dieci minuti per raggiungere La Maddalena e sei minuti per accompagnare la paziente a Olbia.