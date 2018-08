Sassari: discesa dei Piccoli Candelieri, modifiche alla viabilità

Il 5 agosto si rinnova l'appuntamento con la Discesa dei Piccoli Candelieri, lungo il tradizionale percorso, e per questo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 9 di domenica è istituito il divieto di fermata in corso Vico, in piazza sant'Antonio e in piazza santa Maria, tra Porta Utzeri e via XXV aprile; vietato anche l'accesso in piazza sant'Antonio; dalle 18 inoltre è prevista la chiusura temporanea al traffico di piazza sant'Antonio, corso Vico, piazza santa Maria (tra Porta Utzeri e via XXV aprile) e via dei Gremi, tra via Artiglieria e piazza Santa Maria.





Per ragioni di sicurezza, dalle 14 del 5 agosto alle 8 del 6 agosto sono vietati il consumo itinerante di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine all'interno dell'area compresa tra corso Trinità, via Saffi, porta sant'Antonio, piazza stazione, via XXV aprile, via Padre Zirano, via Angioy, viale Mancini, via dei Gremi, e a tutti i titolari di pubblici esercizi, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in tutto il territorio cittadino la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Sono consentite la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.