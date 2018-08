Lo Stato rimborserà la pubblicità a imprese e professionisti. Pronti 62 milioni di euro

recuperare una consistente fetta dell’investimento effettuato”.









E’ questo, in sintesi, ciò che prevede il decreto attuativo al “Bonuspubblicità”, che a livello nazionale, ha messo a disposizione oltre 62milioni di euro per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti noneconomici che, negli anni 2017 e 2018, abbiano investito in pubblicitàsulla stampa locale o nazionale, quotidiana e periodica, ancheon-line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogichee digitali.Quindi, anche in Sardegna, questi soggetti potranno usufruire di uncredito d’imposta che arriverà fino al 90% dell’investimentoeffettuato per le micro, piccole e medie imprese e le start upinnovative mentre per tutti gli altri soggetti si fermerà al 75%.“Questo bonus è un’altra importante opportunità offerta alle imprese eai professionisti dell’Isola – commenta Antonio Matzutzi, Presidentedi Confartigianato Imprese Sardegna - sono tantissimi, infatti, quelliche chiedono incentivi e supporto per investimenti finalizzati aincrementare la visibilità aziendale, la crescita e la modernizzazionedell’impresa”. “A livello nazionale – continua Matzutzi - abbiamolavorato sia per supportare le imprese, sia per sostenere il compartodell’informazione. Per le prime affinché potessero impiegare glistrumenti pubblicitari per accrescere e sviluppare la propriaattività, mentre per il comparto dell’editoria perché potesse averenuova linfa dopo il periodo della crisi che le ha duramente colpite”.Due le condizioni essenziali: l’aumento degli investimentipubblicitari su di un singolo mezzo d’informazione, così comel’aumento generale degli investimenti pubblicitari, che sia almenodell’1% rispetto agli investimenti dell’anno solare precedente.Per fruire dell’agevolazione fiscale, a partire dal prossimo 22settembre e non oltre il 22 ottobre, tutte le attività che avessero irequisiti, dovranno inoltrare telematicamente la domanda attraverso ilsito dell’Agenzia dell’Entrate – Dipartimento per l’Informazione el’Editoria, attraverso il quale si potranno reperire tutte lenecessarie informazioni.Qualora l’ammontare delle richieste dovesse risultare superiore alladisponibilità, la somma verrà suddivisa tra i beneficiari in basepercentuale.Dei 62.5 milioni di euro a disposizione, 42,5 sono riservati agliinvestimenti effettuati nel 2018 mentre il resto riguarderà quellieffettuati tra il 24 giugno e 31 dicembre del 2017.La domanda, che dovrà essere presentata per via telematica, dovràcontenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: il complessivoammontare della spesa effettuata per gli investimenti avvenuti oprogrammati nell’arco dell’anno solare 2018, l’importo del creditod’imposta che viene richiesto per ciascuno dei media finanziati(nell’eventualità in cui il finanziamento venisse ripartito tra piùaziende), gli eventuali costi sostenuti negli anni precedenti quelloper cui si fa richiesta, con riferimento a investimenti sulle stesseaziende di comunicazione finanziate tra il 2017 e il 2018, e la quotaincrementale degli investimenti degli anni precedenti.Inoltre, si dovrà presentare un modello F24 tramite i servizitelematici dell’Agenzia delle Entrate. L’eventuale bonus, infatti,sarà riconosciuto unicamente in compensazione tramite tale modello.“Vediamo – continua il Presidente di Confartigianato Sardegna – chetra le piccole e medie aziende è sempre più forte il desiderio disvilupparsi e di competere anche nel versante della comunicazione. Perquesto diciamo a tutti gli imprenditori di affrettarsi nel preparare idocumenti da presentare il 22 settembre e di cogliere l’occasione per