Alghero. Grande spettacolo per il Summerbeach Volley al Lido San Giovanni

9 agosto Beach Party con i What Tha Bounce, serata di ballo il tutto mixato dai tre djs che si alternano a colpi di big tune in successione e dall'immancabile voce al microfono dei maestri di cerimonia.





13 agosto spettacolo di cabaret con Benito Urgu e i Tenorenis, presenta Enzo Polidoro.Uno spettacolo unico nel suo genere, che unisce l'esilarante e genuina comicità di Benito, con la moderna e fresca dei Tenorenis e Enzo Polidoro.





15 agosto, Ferragosto Live Music con i Pirati e seguire si balla con i Dj Set di Daniele Dj e Dj Mik3. Un occasione per godersi lo spettacolo pirotecnico dei fuochi di ferragosto ascoltando ottima musica e ballando sotto le stelle.

Il SummerBeach 2018 va alla grandissima, anche il secondo fine settimana si è concluso. Nella Web Project Cup di beachvolley c'è stata grande partecipazione, con un torneo molto combattuto, che ha visto primeggiare per il maschile la coppia Nettuno-Cabiddu e per il femminile la coppia Gagliardi-Ruzzini. Ora si va al prossimo fine settimana con la seconda tappa sempre valida per il Re e la Regina della Spiaggia, in palio un e-bike Expert, offerta da Video Più di Alghero.Il programma ricco di eventi continua, con 3 appuntamenti serali di elevata qualità: