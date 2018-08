Sassari, Alivesi: "Piazza Fiori tra topi e carcasse di piccioni"

Proseguono le segnalazioni ad opera del consigliere forzista del comune di Sassari Manel Alivesi. Questa volta il suo intervento arriva da Piazza Fiori nel quartiere di Latte Dolce:











"Terzo appuntamento in Città della “Piazza delle Idee”, l’iniziativa del Gruppo Consiliare di Forza Italia del Comune di Sassari, nata per raccogliere segnalazioni, idee e denunce da parte dei Cittadini Sassaresi in merito alle cose che “non vanno” in Città.Questa volta è il turno di un’altra Piazza dimenticata dalla giunta, ovvero Piazza Fiori, ubicata nel popoloso quartiere di Latte Dolce. Grave è lo stato delle manutenzioni delle strade, dei marciapiedi e dell’intera piazza, letteralmente assediata dai topi e dagli arbusti abbandonati ed accatastati sotto le palme rinsecchite, autentico pericolo per incendi e tane per i topi, mentre tra una sterpaglia e l’altra i tantissimi bambini del quartiere cercano di farsi spazio per giocare, con grande preoccupazione dei genitori che, soprattutto in queste caldissime giornate estive non possono costringere i bambini a rinchiudersi in casa.