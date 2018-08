Concerto Masterclass: a Porto Torres suonano le chitarre di Armando Marrosu

Il Maestro Marrosu ha tenuto concerti in Italia e all’estero, ha fatto parte di giurie di importanti concorsi musicali internazionali ed ha più volte registrato concerti per la Rai. La sua attività didattica è stata premiata, nell’anno 2000, con l’assegnazione della “Chitarra d’oro”, un importante riconoscimento internazionale istituito ad Alessandria nel 1996. Nel novembre 2011, in occasione del VIII° Certamen Internacional de Guitarra “Miguel Llobet” svoltosi nel Conservatorio di Barcellona, ha ricevuto il Premio Onorifico “Tota una vida per la Guitarra”.









Punto di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale per gli appassionati della chitarra, Armando Marrosu, chitarrista 84enne dirigerà il concerto finale di Masterclass di chitarra nella maestosa basilica di San Gavino. L’evento in programma domani, mercoledì 8 agosto alle 21.30, porta in scena gli allievi del corso di perfezionamento musicale tenuto dal maestro Marrosu dal 25 luglio al 1 agosto presso la scuola civica di musica De Andrè a Porto Torres.Un’attività artistica e didattica quella del Maestro Marrosu caratterizzata da esperienze di altissimo valore umano e professionale. Il suo percorso artistico è segnato da tappe fondamentali. Ha studiato in Spagna con Emilio Pujol e si è diplomato all’Ecole Normale de Musique di Parigi. Dopo aver vinto il primo premio di esecuzione al Festival nazionale chitarristi 1963, ha partecipato a un concorso internazionale di composizione con un brano che ha ricevuto una segnalazione della giuria e la pubblicazione dalle edizioni Bérben.