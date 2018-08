Sorso. Festa dei sapori e Festival internazionale della musica

L’abbinamento tra la “Festa dei Sapori” e il “Festival musicale Internazionale della Sardegna” si è rivelato una scelta vincente. Da un lato le eccellenze enogastronomiche del territorio, dall’altro i talenti internazionali della musica, e un gran numero di presenze estere giunte in città per assistere alla semifinale del Premio Mariele Ventre e Premio Maria Giovanna Mallei. È stata una grande vetrina per la cittadina della Romangia.

L’appuntamento canoro, presentato il 28 luglio dall’artista Gabriele Masala dello staff di Christian Luisi, ha visto concorrere più di cinquanta cantanti provenienti da diverse nazioni come Romania, Bulgaria, Ucraina, Turchia, Slovacchia, Svizzera e Cuba, oltre naturalmente all’Italia, che ha risposto principalmente da Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.

Durante la serata, molto partecipata, il Premio speciale alla carriera è stato consegnato dal vicesindaco e assessore alla Cultura, Raffaela Barsi, alla madrina della manifestazione, la professionista sarda Donatella Meazza, autrice e produttrice di importanti programmi Rai. Altra madrina dell’evento è stata Adriana Marchese, patron dell’Euro Pop Music Vision di Bucarest. In compagnia di Maria Antonietta Ventre, sorella della grande Mariele dello Zecchino d’oro, le due ospiti hanno tenuto a battesimo i partecipanti e premiato i vincitori a Uta in occasione della finalissima.

La Festa dei Sapori è stata organizzata dall’associazione Quadrifoglio, mentre Festival Musicale (giunto alla 29esima edizione) dall’associazione Asu & Soul Voice di Uta, entrambi con il patrocinio del Comune di Sorso. L’iniziativa ha goduto inoltre della collaborazione dei giovani studenti del Liceo Linguistico Margherita di Castelvì, del Classico Azuni e dello Scientifico Marconi, inseriti nel progetto sperimentale di alternanza scuola lavoro “Sorso Giovane Partecipa” coordinato dall’ufficio Cultura del Comune.

Tra gli ospiti della serata ci sono stati la giovane cantante di Uta Angelica Ibba, proveniente dall’esperienza dei programmi televisivi “Ti Lascio una Canzone” di Antonella Clerici e “The Voice Italy” 2018. Poi il sassarese “enfant prodige” Mario Donato Vinci, interprete de “Il Gonghista” alla 58esima edizione dello Zecchino d’oro, e vincitore in Romania del “Festival Euro Pop Music Vision” di Bucarest con “Il Rock del Cane e del Gatto”.

Al contest di Sorso si sono esibiti anche la bulgara Gabriela Yordanova, vincitrice del Trofeo Maria Giovanna Mallei, la Corale Studentesca che, unitamente alla Nuova Euphonia di Sassari diretta dal maestro Vincenzo Cossu, ha emozionato il pubblico e ha avuto la meglio a Uta, conquistando il premio per miglior interpretazione di categoria, mentre Mario Donato Vinci, valutato come miglior interprete, è stato chiamato a rappresentare l’Italia alla finalissima di fine settembre al Festival Internazionale Bulgaro Silver Yantra.

Prezioso è stato il contributo artistico e professionale della giuria internazionale, guidata dal maestro Francesco Zarbano, che ha compreso giurati provenienti da Turchia, Ucraina, Bulgaria, Romania e Italia.