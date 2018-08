Incendio sulla Centrale sarda. Strada chiusa al traffico, squadre Anas e vigili del fuoco sul posto

A causa di un incendio è stata temporaneamente chiusa la strada statale 128 “Centrale Sarda”, in entrambe le direzioni tra il km 45,700 e il km 46,400, nel territorio comunale Isili, in provincia di Sud Sardegna.Il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale.Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, per la gestione del traffico e per rispristinare il normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.













































immagine archivio