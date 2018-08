Continua la sagra del Materasso a Sassari. Siamo in Viale Italia

Sembra che l'abbandono del materasso sia una consuetudine talmente radicata, che nessuna multa o conseguenza possa minimamente preoccupare i protagonisti di questi gesti incivili. Senso civico zero, informazione allo stesso livello e maleducazione alle stelle. Questo il quadro sociale di chi incurante della normativa e del decoro urbano, abbandona ingombranti per strada. Per altro non in zone limitrofe o periferiche, il che denoterebbe quantomeno la possibilità di sentirsi la coscienza sporca, ma in pieno centro. Questo materasso è stato lasciato due notti fa in Viale Italia. Chissà se qualche telecamera di un qualunque esercizio abbia immortalato il gesto incivile dell'ignaro cittadino. Perchè solo quando si tocca la tasca, e la si svuota, si comprende che è molto più semplice, veloce e meno impegnativo chiamare il numero verde.