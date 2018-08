Sassari, riapre una corsia di corso Regina Margherita di Savoia

Mercoledì 8 agosto riapre al traffico una corsia discendente di corso Regina Margherita di Savoia, da largo Porta Nuova a Porta Utzeri, e in via Coppino sarà di nuovo ripristinata la doppia corsia solo ascendente.



In questi giorni gli operai, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari, hanno realizzato un pozzetto che metta in sicurezza una canala fognaria dell'800 rinvenuta durante i lavori di bitumatura e che permetta di accedere in futuro all'interno del cunicolo. Nello stesso tempo hanno proceduto con i lavori di sistemazione del marciapiede di corso Regina Margherita di Savoia prima di corso Angioy. È stata realizzata una piastra per coprire il reperto e sono state eseguite le attività accessorie tra cui la realizzazione della penisola del marciapiede in prossimità della fermata dell'autobus per lo spostamento degli stalli su lato destro.