Girl Surf Power a Porto Ferro, semaforo giallo per Sabato 11 Agosto

Arriva oggi il primo allerta di gara,per la 3° Edizione del 'Girls Surf Power’, ideato ed organizzato dal surfista Marco “Bonga” Pistidda, e dalla sua scuola la Bonga Surf School, in collaborazione con il Baretto di Porto Ferro.

Il semaforo del Girl Surf Power passa, quindi, da rosso a giallo per Sabato 11 Agosto, occhio alle previsioni meteo che nei prossimi giorni ci confermeranno la giornata!

News, invece, tra gli sponsor. Entrano, infatti, Alterego Surfboards - www.alteregosurf.com -

Che ha realizzato per la vincitrice una tavola rifinita a mano secondo le più classiche tecniche artigianali 100% Green e Made in Sardegna e Red Bull –www.redbull.com - che animeranno la giornata con gadget e le ragazze del team!

Ultima novità per quest'anno, viste le numerose iscrizioni da parte delle surfiste più piccine , é la creazione di una categoria "young" per dare modo alle piccole sirenette di potersi esprimere appieno!

Ci sarà, quindi , la possibilità a genitori o istruttori di poter accompagnare le piccole in acqua e dar loro supporto! Per la prima classificata di questa categoria una tavola da surf offerta da CBC 2 tavole da surf https://www.facebook.com/californiaboardcompany/.

L’evento Girl Surf Power è supportato da: Abetone Music Bar, Alterego Surfboards, Auto A,Jeep, After, Acqua San Martino, Il Baretto di Porto Ferro, Cbc, Davines, Eles Italia, Etik surf shop, Fcs, Ganadu surf art, Gorilla,Manì – Watches and Jewellery, North Shore Element, Officine 41, Sa Tzia, Vosma



INFO - Quota d'iscrizione € 20 incluso gift pack per le partecipanti che sarà super cool!



Per informazioni e iscrizioni: Marco Pistidda_333 4785055_email: bongasurfschool@gmail.com

Sarà possibile alloggiare nel Surf Camp di Porto Ferro: per informazioni contattare Danilo Cappai al numero 339 4649382.