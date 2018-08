Riforma sanitaria, divario nord sud sui posti letto. Nicola Sanna: "Decisioni politiche ingiuste"

Il sindaco ha poi posto l'accento sull'impegno della giunta regionale ad adottare sistemi di riforma che non negano il diritto alla sanità ma che tagliano situazioni di spreco. «Fare riforme è fare rivoluzioni – ha commentato –. Le tensioni che scaturiscono dai cambiamenti non devono essere interpretate come negative. Quella del Consiglio comunale di Sassari è una reazione ferma e misurata, una presa di posizione forte, che si aggiunge anche a quelle dei sindaci di Ozieri e Alghero. Diciamo ai tecnocrati della Regione che la decisione stavolta non è la loro, la decisione è politica».













Nicola Sanna: in Sardegna due Hub con gli stessi parametri: