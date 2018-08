Nubifragio ad Alghero. Caos in mare, 15 diportisti in pericolo di vita in mezzo alla tempesta

La Guardia Costiera invita tutti i diportisti ad ispirare la propria condotta alla massima prudenza e ad uscire in mare solo dopo aver preso conoscenza delle condizioni meteo-marine che si troveranno ad affrontare.









Nel tardo pomeriggio di ieri diversi interventi di soccorso hanno impegnato la Guardia Costiera di Alghero. I militari, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo del Nord Sardegna - Capitano di Vascello Maurizio Trogu - sono stati chiamati in un ristretto arco temporale a prestare assistenza ed a soccorrere diversi diportisti sorpresi in mare dal maltempo. A partire dalle ore 18.15 sono state infatti una dozzina le segnalazioni pervenute quasi in contemporanea alla Sala Operativa a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto su Alghero e che ha messo in situazione di pericolo diversi diportisti. Una quindicina le unità segnalate a diverso titolo in difficoltà. Alle numerose richieste di soccorso pervenute la Guardia Costiera ha risposto con l’intervento a mare di tre mezzi navali che hanno operato per oltre tre ore nella rada di Alghero e nella baia di Porto Conte. Di rilievo il contributo fornito durante le operazioni di assistenza e soccorso da alcune unità da diporto, da un’unità da traffico passeggeri e da un peschereccio presenti in zona durante il violento nubifragio. Dopo aver portato a termine gli interventi di maggiore urgenza ed essersi assicurati che le persone coinvolte fossero in salvo ed in buone condizioni di salute, i militari imbarcati sui mezzi navali della Guardia Costiera hanno proceduto a pattugliare la rada di Alghero e la baia di Porto Conte per verificare l’eventuale presenza di ulteriori mezzi in difficoltà e che le unità navali maggiormente danneggiate dall’evento non avessero prodotto sversamenti a mare di sostanze inquinanti.