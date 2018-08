Caso sanità, scoppia le reazione delle forze politiche. M5S Sassari: "Sassari ha perso dignità"

Riforma sanitaria, è il caos dopo ,e dichiarazioni del sindaco Sanna in consiglio comunale. Intervento stampa del portavoce del M5S Sassari Desirè Manca:











"La sanità è argomento di vitale importanza per gli esseri umani, per i cittadini di Sassari, per tutte le famiglie e per i nostri figli: parliamo di salute, di salvaguardia e cura della stessa vita. “Un tema vitale che come giustamente sottolineato da una collega è stato più volte trattato in Consiglio. A tal proposito invito tutti a rivedere interventi e posizioni espresse dal Movimento Cinque Stelle già nel 2016. Ora, a fine mandato e a giochi quasi fatti, come maggioranza ci invitate a sostenere un ordine del giorno per far sì che non vengano tagliati i posti letto, che venga assegnato un ruolo di hub regionale alla nostra città uguale a quello di Cagliari e garantito il riequilibrio in ambito sanitario in riferimento al Mater di Olbia. E’ ovvio che la città avrà il nostro sostegno, lo avrà anche se da due anni urliamo a gran voce e inutilmente chiedendo a questa Giunta di intervenire in Regione senza mai avere risposte. Troppo delicato il tema, la sanità, troppe le implicazioni e le complicazioni sopraggiunte in questi anni per non evidenziare errori di valutazione e comportamenti sbagliati. Negli ultimi due anni di opposizione non si contano le volte in cui abbiamo cercato di richiamare la vostra attenzione su una riforma sanitaria regionale che, da subito, mostrava le sue lacune. Lacune mai colmate da parte di una Giunta e di un assessore che oltre a dimostrare una scarsa lungimiranza in materia hanno altresì dimostrato di avere scarsissima considerazione del nord Sardegna che solo in teoria doveva essere lo specchio del sud. Niente di più ipocrita e falso. Una continua presa in giro che solo voi non avete capito, o forse avete fatto finta di non capire. Due anni fa noi chiedevamo un intervento del Comune, mentre voi difendevate l’indifendibile appoggiando l’operato dell’assessore Arru. Già allora era chiara la netta divisione, il netto divario e la netta differenza fra nord e sud: la volontà politica regionale espressa dal vostro partito volgeva la sua attenzione verso una struttura ospedaliera privata, il Mater”.