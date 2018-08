Metanizzazione e chimica verde. Il Pd sassarese sollecita la Regione: "Difendiamo i progetti"

Riportiamo la nota stampa a firma del segretario provinciale del PD di Sassari Gianpiero Cordedda in merito alla messa a punto dei progetti legati alla metanizzazione e alla chimica verde:











“La Regione Sarda e la Giunta Regionale devono difendere il progetto di metanizzazione della Sardegna, quello della chimica verde e la realizzazione delle bonifiche nel sito industriale di Porto Torres. Con sospetta coincidenza parlamentari del movimento cinque stelle e del Partito Sardo per Salvini in questi giorni si affannano per cercare di decretare la morte del progetto di realizzazione della dorsale sarda per il metano. Un investimento di 700 milioni di euro di lavori diretti e che comporta benefici per imprese e famiglie stimabili in ulteriori 400 milioni di euro. Per sostituirlo con cosa? Con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Fonti che però in realtà non sarebbero sostitutive del metano ma eventualmente complementari. Oppure, con molto più spirito pratico, l’alternativa darebbe un altro progetto questo sì “innovativo”: il transito di file di camion cisterna che attraversano la Sardegna, intasando le strade e con immaginabili gravi rischi di sicurezza delle persone e dell’ambiente.