Paolo Citrini alla Dinamo Academy

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare che nella stagione 2018-2019 la Dinamo Academy si arricchirà dell’esperienza e della competenza di Paolo Citrini. L’ex assistant biancoblu lavorerà in sinergia con il responsabile Giovanni Piras, il nuovo responsabile tecnico Pietro Carlini e tutto lo staff del settore giovanile, nell’ottica della continuità e dell’ambizione di un ulteriore step di crescita del progetto Dinamo Academy.



Paolo Citrini non ha certo bisogno di presentazioni: veterano dello staff tecnico sassarese, con otto stagioni e il record di presenze nei panni di assistant sulla panchina del Banco, profondo conoscitore della pallacanestro e della città, in questi anni ha fatto sua la filosofia biancoblu e sarà pedina fondamentale nel supporto alla crescita del settore giovanile della Dinamo. La Dinamo Academy, nata due anni fa dalla collaborazione tra Dinamo e Dinamo 2000, prosegue il suo cammino di sviluppo e ampliamento, attraverso partnership con tante realtà del territorio e la creazione di uno staff di altissimo livello.



Citro inoltre avrà un importante ruolo nell’ambizioso progetto di ampliamento di Dinamo Tv: nella stagione 2018-2019 il club di via Nenni intende investire nella televisione biancoblu, importante segmento della comunicazione Dinamo, studiando e proponendo a tifosi e appassionati un nuovo palinsesto. Nuovi format, approfondimenti, aggiornamenti costanti sui giganti e sul mondo Dinamo saranno ideati e realizzati interamente dallo staff marketing e comunicazione, con l’obiettivo di annullare le distanze tra l’universo biancoblu e i suoi sostenitori. In questo ambizioso progetto Paolo Citrini sarà un prezioso collaboratore, pronto a dare il suo contributo tecnico e umano e condividere il suo importante bagaglio di conoscenze cestistiche e il know-how come giornalista sportivo.