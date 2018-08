Alghero. Cittadinanza attiva, il sindaco sigla l'alto valore civico con le telecamere di Report

Pettorine colorate, t-shirt fresche, tesserini e tanta buona volontà. Sono gli unici strumenti necessari per contribuire fattivamente al rispetto del patrimonio pubblico con piccoli ma significativi lavori di manutenzione, guardiania, decoro, pulizia e abbellimento dal grande valore civico. Giovedì 9 agosto (alle ore 18) a Porta Terra, il Sindaco Mario Bruno incontrerà gli aderenti al progetto di Cittadinanza Attiva del Comune di Alghero. Sarà l'occasione per ringraziarli, insieme all'assessore all'Ambiente Raniero Selva e al Segretario generale Luca Canessa, per il prezioso contributo che quotidianamente svolgono a favore della gestione e manutenzione del territorio e di servizi di interesse generale. Il tutto in presenza delle telecamere di Report, il programma d'inchiesta di Rai Tre che sarà in città proprio per testimoniare la "buona pratica" di partecipazione che ad Alghero ha coinvolto un numero sempre crescente di residenti. Ai 60 Cittadini attivi del 2017 sarà consegnato l'attestato ufficiale per l'attività svolta nello scorso anno, mentre agli 87 Cittadini attivi che hanno aderito al progetto del 2018 sarà affidata l'attrezzatura ufficiale del Comune di Alghero che li renderà riconoscibili durante il servizio reso a favore della città. C'è chi negli anni si è preso cura delle aiuole e stradine del centro storico abbellendone gli angoli più caratteristici, chi rende decorose le principali piazze dei quartieri più popolosi e chi tiene puliti i marciapiedi della via dove abita: Tanti piccoli lavori che testimoniano il grande senso di responsabilità che oggi coinvolge molti algheresi. Il progetto attivato nel 2016 dall'Amministrazione comunale ha via via coinvolto sempre più residenti, desiderosi di contribuire alla cura e al decoro della propria città. Per tutti è previsto l'abbattimento (fino al 50%) della tassa sui rifiuti, con la possibilità di attivare progetti di arredo urbano mediante riuso e riciclo concorrendo all'esenzione totale dell'imposta comunale.