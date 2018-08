Benito Urgu ad Alghero per il Summer beach

Ci teneva a ritornare ad Alghero, da lui definita la sua città. Benito Urgu, si esibirà assieme ai Tenorenis in uno spettacolo esilarante, presentato da Enzo Polidoro veterano di Colorado Cafè.Tanta attesa per il 13 agosto sul palco del Summerbeach, presso il lido san Giovanni, dove Benito Urgu, quasi ottantenne con lo spirito di un ragazzino, intratterrà il numeroso pubblico atteso, con le sue battute senza tempo e la sua comicità genuina. Ad accompagnare la serata i Tenorenis cantanti/Cabarettisti che improvvisano simpatici Sketch in tutte le piazze d’Italia. Lanciati da Striscia La Notizia riescono a coinvolgere la piazza con le loro gags comiche e canzoni simpatiche eseguite in modo trascinante e creando dei momenti di coinvolgimento totale per il pubblico presente.Il tutto condotto da Enzo Polidoro, per tanti anni cabarettista a Colorado Cafè su Italia Uno, e grande fan e amico del SummerBeach nel quale assieme a Didi Mazzili è stato presente per ben 2 edizioni.Lo spettacolo è ad ingresso libero per i posti in piedi, e si possono prenotare i posti a sedere con un piccolo contributo.Info e prenotazioni posti a sedere scrivete WhatsApp o smsMirko: +39 333 985 7829Steo: +39 370.1000590