Sassari, l’acqua Smeraldina fornitore ufficiale della Torres 2018/2019

Da sempre l’acqua Smeraldina, grazie alle sua leggerezza e al suo equilibrato contenuto di sali minerali, è molto amata dagli sportivi: «E’ una collaborazione che ci riempie d’orgoglio – le parole del presidente della Torres Salvatore Sechi – perché ogni squadra sportiva ha una propria acqua di riferimento e in questo caso possiamo contare su quanto di meglio possa offrire il mercato. Si tratta di un accordo che arriva a ridosso della nostra esperienza di ritiro a Tempio e che sancisce un legame forte con questo territorio, da sempre amico della nostra Società e dal quale siamo certi potranno nascere altre importanti collaborazioni, anche sul piano sportivo».















L’acqua oligominerale Smeraldina, imbottigliata nell’isola alle sorgenti di “Monti di Deu” a Tempio Pausania, annoverata fra le dieci migliori acque minerali del pianeta, sarà fornitore ufficiale della Torres per la stagione di serie D 2018/2019.Una collaborazione che unisce due brand importanti del territorio del nord Sardegna ma anche due città come Tempio e Sassari in un polo ideale di forza sportiva, economica, di immagine, sociale.Smeraldina si è affermata negli anni come brand autorevole e prestigioso, grazie alla varietà di formati e contenitori, nella classica versione naturale e nell’inconfondibile variante gasata, garantita dal sistema Sempre Frizzante. A oggi è apprezzata in Sardegna, nel Lazio ed è presente nei principali mercati internazionali: in Europa, negli USA, in Arabia Saudita e in Cina. Negli Stati Uniti è attiva dal 2005 la Smeraldina Corporation, con sede a New York e di proprietà dell’azienda.Un’azienda sarda, riconosciuta e apprezzata nel mondo, che parte dall’isola per arrivare ovunque con la propria qualità. Il brand Acqua Smeraldina fa capo alla A.L.B. spa fondata nel 1985 da Giovanni Maria Solinas ed oggi è condotta dai figli Mauro, Riccardo, Marco, Nicola e Antonio.