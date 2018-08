La Passeggiata di Porto Cervo decorata con 10 fotografie che raggiungono i 3 metri di altezza

Marco Mercanti, avvocato internazionale con dottorato in International Art Trade e fondatore di Oblyon, società di Art Business Intelligence, anche quest’anno, in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, porta l’Arte a Porto Cervo.Il prossimo 11 agosto dalle ore 20, lungo la passeggiata di Porto Cervo, sarà inaugurata la mostra fotografica di Raphael Mazzucco, un influente fotografo di moda e artista contemporaneo acclamato dalla critica per il suo occhio singolare e l'estetica accattivante.



Dopo anni passati ad affinare le sue creazioni in Italia, Francia e Amsterdam, il suo arrivo a New York ha attirato l'attenzione dell'élite della moda, creando immagini iconiche per personaggi come Victoria's Secret, Guess Jeans, L'Oreal, Ralph Lauren e Bergdorf Goodman.La mostra percorre La Passeggiata di Porto Cervo, decorandola con 10 opere che raggiungono i 3 metri di altezza; sarà dunque possibile ammirare queste gigantesche fotografie in diversi punti della famosa promenade di Porto Cervo fino al 31 agosto. Le sue fotografie sono apparse su L'Officiel, Vogue francese e italiana, L'Uomo Vogue, Marie Claire, Playboy e Vanity Fair, con non solo le sue immagini di moda editoriale, ma anche ritratti di famosi attori, tra cui Benicio Del Toro, Matt Damon, Susan Sarandon e Elizabeth Banks.







Il Consorzio Costa Smeralda, attraverso la collaborazione con Oblyon, vuole ribadire il suo ruolo di tutore del territorio non solo preservando la natura con progetti sostenibili, ma anche attraverso iniziative compatibili con la modernità richiesta dalle strategie di sviluppo, affinché il mito della Costa Smeralda sia sempre ai primi posti nel mercato del turismo mondiale.



“Oblyon è formata da un team di esperti e professionisti riconosciuti nel settore e in grado di dare consulenza nei diversi campi dell’arte: dai servizi finanziari a quelli di due diligence, valutazione e al collection management. Ho cercato di estendere l’attività della società anche ai servizi legati alle esposizioni, all’organizzazione di eventi, conferenze e attività educative, oltre al settore strettamente commerciale di art trading e Porto Cervo è un’ottima piazza a cui proporre l’Arte” – afferma Marco Mercanti.