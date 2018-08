Continuità aerea, firma il ministro. Careddu: "Il diritto dei sardi alla mobilità è stato tutelato"

“Un altro tassello è stato posto oggi per la costruzione della nuova continuità territoriale aerea isolana. Procediamo come abbiamo fatto sino ad oggi a tappe forzate rispettando il cronoprogramma che la Regione ha stabilito”. Lo ha detto l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu dopo aver appreso in serata della firma del ministro Danilo Toninelli sul decreto di imposizione degli oneri di servizio per i collegamenti aerei dagli aeroporti sardi per Roma e Milano. “Esprimo soddisfazione per il provvedimento del ministro e auspico che il governo prosegua nella sua azione di sostegno a favore della Sardegna, per la tutela del diritto alla mobilità dei sardi e per la garanzia di accessibilità all’isola”.