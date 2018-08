Alghero. L'amore per i cani non ha limiti. Tutti insieme con i cuccioli per cercare una famiglia

Alla Torre dei cani il secondo degli appuntamenti che vengono riproposti dopo il successo già ottenuto nel maggio scorso con l'esposizione di cani adottabili, microchippati, appena superati i sessanta giorni di età pronti per trovare padrone. La manifestazione si terrà dalle 19,00 alle 23,00. L’iniziativa sarà arricchita da una serie di attività che contano sulla presenza di esperti cinofili in qualità di consulenti. Spazio quindi alle richieste di adozione per cuccioli e anche per i cani adulti e, come in ogni festa che si rispetti, ci sarà la guest-star che si concederà ancora ai presenti. Si tratta di Calich, il cane lanciato dal cavalcavia sul Rio Barca, salvato dopo un lungo e complicato intervento chirurgico ed adottato ad Alghero. Per lui anche spazio sui settimanali nazionali, come Novella 2000 che gli ha dedicato un articolo che ricorda le fasi del suo salvataggio.