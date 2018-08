Porto Ferro, al via sabato la 3° Edizione del Girls Surf Power

Quota d'iscrizione 20 euro incluso gift pack per le partecipanti.



Per informazioni e iscrizioni: Marco Pistidda_333 4785055_Riccardo Pistidda_3357258338 email: bongasurfschool@gmail.com.













Al via la 3° Edizione del 'Girls Surf Power’,contest di surf tutto al femminile ideato ed organizzato dal surfista Marco “Bonga” Pistidda, e dalla sua scuola la Bonga Surf School, in collaborazione con il Baretto di Porto Ferro.Semaforo verde quindi, per Sabato 11 Agosto.‘Sono molto contento dell'elevata partecipazione al contest quest'anno’ dice Marco Pistidda ‘non solo diamo risalto alle surfiste ma diamo la possibilità alle principianti di capire cosa vuol dire partecipare ad un contest. Ed è anche un occasione per creare collaborazione tra tutte le scuole di surf della Sardegna; di modo che anche gli istruttori possano confrontarsi e ‘remare insieme’ con l'obiettivo comune di condividere esperienze e far crescere il movimento del surf.Il contest avrà inizio alle 10 e sarà possibile iscriversi entro le 9.30 direttamente a Porto Ferro. Le finali si terranno nel pomeriggio verso le 16 e le premiazioni alle 18 al Baretto. E la sera party hawaiano on the beach con la musica dei We Love Surf: Aloha.L’evento Girl Surf Power è supportato da: Abetone Music Bar, Alterego Surfboards, Auto A,Jeep, After, Acqua San Martino, Il Baretto di Porto Ferro, Cbc, Davines, Eles Italia, Etik surf shop, Fcs, Ganadu surf art, Gorilla,Manì – Watches and Jewellery, North Shore Element, Officine 41, Sa Tzia, Vosma.