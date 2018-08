Porto Torres. Autovelox, da sabato i controlli sulla ex 131 della Polizia Locale

A comunicarlo il Comando della Polizia Locale di Porto Torres. Al fine di incrementare il livello di sicurezza sulla S.P. ex S.S. 131 Sassari-Porto Torres, gli agenti della Polizia Locale rileveranno la velocità dei veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia grazie all'utilizzo del teleradar. Le attività di prevenzione inizieranno sabato 11 agosto.