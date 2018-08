La lotta di 92 calzolai sardi sul mercato per combattere le scarpe usa e getta

Li avevano dati per spacciati più volte considerandoli artigiani in

via d’estinzione ma loro hanno resistito, studiato, adeguato l’offerta

e sono diventati 4.0. Per questo i 92 calzolai sardi sono ancora sul

mercato per crescere e competere con “l’usa e getta”.

In Sardegna queste imprese artigiane si occupano della riparazione

delle calzature e di tante altre attività legate alla

personalizzazione, riparazione, creazione, lavaggio, sanificazione e

“manutenzione” di scarpe, valigie e piccoli capi in pelle.

Anche i numeri danno conforto alla categoria: ogni anno, in media, una

famiglia sarda spende 370 euro per riparazioni e manutenzione di

questi beni.

Sono questi i dati che emergono all’analisi dall’Osservatorio per le

PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte InfoCamere 2018,

delle imprese registrate come “Aziende artigiane di riparazione

calzature”. Dallo studio emerge come siano 4.141 le realtà a livello

nazionale, con la Lombardia capofila con 808 attività, seguita dal

Lazio con 467 e dal Veneto con 348.



Nell’Isola l’attività di calzoleria, negli ultimi anni sta registrando

una lieve ripresa, dopo che nei primi anni Duemila sembrava destinata

al declino: un ritorno in auge, quindi, aiutato anche dall’ingresso di

giovani leve che con entusiasmo hanno deciso di intraprendere questo

antico mestiere artigiano.

“Il mestiere del “lustrascarpe” non è pronto per finire in un museo

dell’artigianato o per restare ancorato al neorealismo cinematografico

degli anni ’50 – commenta Antonio Matzutzi, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna - se gli sciucià sono un ricordo che

si perde nel tempo, il calzolaio vive una seconda giovinezza, fatta di

formazione professionale, innovazione imprenditoriale e riscoperta del

mercato della riparazione”.



“La crisi ha spinto i consumi verso la riparazione, il recupero e la

manutenzione, con benefici notevoli anche per l’ambiente, oltre che

per le tasche dei sardi – sottolinea Stefano Mameli, Segretario

Regionale di Confartigianato Sardegna – “riparare è meglio che

comprare” sembra essere il moto degli ultimi anni. A beneficiarne, per

fortuna, sono le migliaia di imprese artigiane attive nel settore, che

hanno visto crescere il fatturato e i guadagni”.



Per restare in sella serve un mix di continua specializzazione e

conoscenze informatiche, indispensabili per riuscire a “vendersi” a un

pubblico più ampio. Per i calzolai del nuovo millennio, il boom delle

snakers (le scarpe da ginnastica per il tempo libero), l’“usa e

getta”, la mancanza di remunerazione, problemi denunciati da tanti

operatori, per coloro che si sono reinventati, vive una “seconda

giovinezza” sono diventati punti di forza del rilancio del mestiere.



“La nostra professione è cambiata – sottolinea il veneto Paride

Geroli, Presidente Nazionale di “Calzolai 2.0” di Confartigianato -

per questo è importante non restare chiusi nel proprio negozio, ma

aprirsi alle nuove sfide che la società ci chiede. E’ necessario

perseguire con determinazione la rappresentanza, la salvaguardia, la

valorizzazione, la crescita e la promozione intensiva verso il

pubblico del mestiere del calzolaio e della produzione delle scarpe su

misura, anche tramite fiere e mercati nazionali e internazionali, ma

soprattutto con la formazione”. “Per aggirare le barriere

dell'estinzione legata evidentemente alla mentalità “usa e getta” –

continua Geroli - dal 2013,abbiamo creato “Calzolai 2.0”, che aggrega

430 calzolai di tutta Italia, anche della Sardegna, che lavorano

insieme per dare dignità e far crescere il mestiere”.



Oggi i professionisti del tacco e della suola, si ritrovano a fare dei

lavori completamente diversi rispetto al passato in cui ci si

concentrava principalmente su mezze suole e sopratacchi. Negli ultimi

anni, le richieste maggiori dei clienti hanno a che fare con il cambio

dei fondi esterni che stanno sotto le scarpe (oggi perfettamente

sostituibili grazie alle apposite presse in commercio se si è

aggiornati per applicarle correttamente), tinture e puliture,

sostituzione di cerniere su capi in pelle, sino alla riparazione di

valigie. Per non parlare del fiorente mercato della personalizzazione:

dalle suole colorate alle borchie la cui applicazione, sempre più,

viene richiesta su scarpe nuove appena acquistate, sino alla messa a

modello di calzature.



“Una fetta importante del nostro lavoro riguarda anche la calzatura su

misura – continua il Presidente di Calzolai 2.0 - con quella classica

da uomo e donna che necessitano di competenze che solo una parte di

noi hanno, ma modelli premontati (dalle clarks ai sandali gioiello

passando per le ballerine) che possiamo facilmente personalizzare”.

“Molti di noi stanno aggredendo il mercato anche grazie all’aiuto

della tecnologia, attraverso l’uso del Foot-scanner – continua – che

ci aiuta a realizzare scarpe su misura in modo più semplice e veloce e

per qualunque parte del mondo. In poche parole si tratta di una nuova

strumentazione che permette di realizzare calzature tecnologicamente

personalizzate oltre che velocizzare e semplificare molte delle fasi

necessarie alla loro realizzazione”.

Anche in Sardegna, Confartigianato crede nel settore e nei prossimi

mesi promuoverà gli eventi di “formazione continua applicata” in

materia di manutenzione, incollaggi, tinture, sanificazione e nuove

tecnologie.