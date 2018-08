Elisoccorso, cinque interventi in Gallura

Sono stati cinque gli interventi effettuati ieri dall'elicottero di stanza a Olbia, tre i pazienti trasportati con volo notturno. Un primo intervento è stato effettuato, intorno alle 9, per un paziente di Palau, trasportato al Santissima Annunziata di Sassari. Poco dopo le 12 un secondo paziente è stato portato da Olbia ancora al Santissima Annunziata, quindi, intorno alle 16, altro intervento, stavolta ad Arzachena. In serata (alle 19.09) l'elisoccorso è stato attivato per un paziente con arresto cardiaco complesso, soccorso e trasferito da Palau al Giovanni Paolo II di Olbia. L'intervento si è concluso poco prima delle 22. Dalle 22.27 alle 2.11 il mezzo è stato di nuovo impegnato per il trasporto e ritorno di due pazienti, in contemporanea, entrambi con embolia gassosa da decompressione rapida. Dall'ospedale di Olbia sono stati trasferiti alla camera iperbarica dell'ospedale Marino di Cagliari.