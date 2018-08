Alghero. Scoppia la passione in una panchina, ripresi e messi in mondovisione

Rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico la coppia che ieri sera si è lasciata andare ad effusioni spinte su una panchina del quartierie di Via Don Minzoni ad Alghero. La coppia incurante di essere nel pieno del traffico cittadino, ha dato sfogo alla passione, fino a quando qualcuno ha intimato di chiamare i carabinieri. In realtà sono stati chiamati, quella scena non è piaciuta per niente ai passanti, che più volte li hanno ripresi e invitati a proseguire altrove. Le sette di sera, l'8 di agosto, la città stracolma di gente, la condizione ideale per passare inosservati. La performance erotica è proseguita per qualche minuto, poi i due, hanno dovuto spiegare la follia amorosa in caserma. Qualcuno ha anche filmato la scena imbarazzante e l'ha postata sui social.