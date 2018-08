Nicola Sanna incontra il pluripremiato compositore sassarese Roberto Tola

Il sindaco Nicola Sanna, insieme all'assessora alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta, ha incontrato a Palazzo Ducale Roberto Tola, chitarrista e compositore sassarese di fama internazionale. Il musicista, pluripremiato, ha ricevuto, solo negli ultimi mesi, il "Vox Populi Award" al 16° Independent Music Awards di New York. Ha ottenuto, nel mese di aprile, sette Awards, su otto nomination, dall'associazione Indie Music Channel Awards per il miglior brano jazz, la migliore registrazione jazz, la miglior registrazione dell'anno, e come miglior strumentista jazz, miglior produttore jazz e miglior artista dell'anno. Lo scorso mese ha ricevuto la menzione d'onore dall'Atlas Elite Entertainment Music Awards, in partnership con la Sony Music, per il brano Sunny Morning. Il sindaco ha voluto omaggiare il pluripremiato musicista con una targa del Comune di Sassari, in riconoscimento dei suoi traguardi artistici.