Al 4°piano, ascensore rotto, in sedia a rotelle. La storia di una cittadina sassarese

“Accade a Sassari, nel 2018, che una donna in sedia a rotelle sia prigioniera della sua stessa casa. Una casa comunale sita al quarto piano il cui ascensore è rotto. Rotto, da ben 12 anni. Una storia al limite del possibile che deve fare riflettere. Di più: deve costringere chi può ad agire. L’Amministrazione comunale deve assumersi le sue responsabilità e ascoltare chi grida il suo bisogno di aiuto: presenteremo una interrogazione a riguardo.Pochi fronzoli, fatti crudi e reali che accadono in piena città.. Un caso simbolo ed emblematico delle difficoltà che i cittadini hanno a farsi ascoltare dai loro amministratori.Vogliamo dare voce a chi, da solo, non riesce purtroppo a farsi ascoltare. Capita a un passo da noi, capita a Sassari, nella nostra città. E mentre a palazzo Ducale si discutono in Aula pratiche ordinarie, là fuori esistono, sussistono e persistono situazioni di grandissima sofferenza al limite dell’incredibile. Il caso specifico è quello di una donna sassarese, una donna sana che improvvisamente si ammala e dopo 6 mesi di riabilitazione in una struttura pubblica rientra a casa sua. Da allora vive in sedia a rotelle”.