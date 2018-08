Sassari. Discesa dei candelieri, modifiche alla viabilità

Il Comune di Sassari ricorda inoltre che per ragioni di sicurezza è vietato il consumo itinerante di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Inoltre, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell'intero territorio cittadino è fatto divieto di somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Sono consentite la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. ll divieto è esteso anche alle aree concesse per tavoli e sedie ai titolari di pubblici esercizi, ma non vale per le bevande consumate all'interno dei locali. Le zone interessate per i Candelieri, dalle 14 del 14 agosto alle 8 del 15, saranno quelle comprese tra via Manno, via Bellieni viale Umberto, corso Trinità, via Saffi, porta sant'Antonio, piazza Stazione, via XXV aprile, via Padre Zirano, via Angioy, viale Mancini e via dei Gremi.













Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni che culmineranno con la Discesa dei Candelieri, il 14 agosto, sono previste modifiche alla viabilità. Domenica 12 agosto dalle 18 è istituito il divieto d’accesso in vicolo del Campanile da piazza Duomo. Lunedì 13 agosto stesso divieto nelle stesse ore. Per la vestizione dei Candelieri dalle 14 del 13 al 14 agosto è vietata la fermata davanti alle sedi dei Gremi. Martedì 14 agosto, dalle 7 divieto di accesso in via Arcivescovado da largo Porta Nuova, in via Turritana da via Brigata Sassari, in porta Utzeri da piazza Santa Maria, in largo Monache Cappuccine da piazza Mazzotti e in via Monache Cappuccine dal corso Vittorio Emanuele, in via Al Duomo da piazza Mazzotti, in via Margherita di Castelvì da piazza Mazzotti, in via Isabelline da corso Vico, in via Maddalenedda da corso Vico, in via Maddalenedda da via Maddalena, in via Francesco Cano da porta sant'Antonio, in via Guascone Capra da corso Vittorio Emanuele, in via sant'Apollinare dall'incrocio con via Gazometro, in via Del Gran Condotto da largo Infermeria san Pietro, in vicolo Del Campanile da piazza Duomo, in via Al Duomo da piazza Mazzotti. Dalle 8 sempre del 14 agosto è l’istituito il divieto di transito e fermata in piazza santa Maria e via Dei Gremi, via Artiglieria, piazza sant'Antonio, piazza di porta sant'Antonio. Sempre il 14 agosto, dalle 9 è vietata la fermata in piazza Castello, via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, piazza sant'Antonio, via Saffi, corso Vico e piazza Santa Maria, via Dei Gremi. Dalle 14 chiuse al traffico tutte le vie interessate della manifestazione. Il 16 agosto, per lo spettacolo pirotecnico e il concerto, dalle 14 saranno vietati transito e fermata in via Pieroni, in via della Torre e in piazzetta Abbacurrente.