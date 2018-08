Sassari. Aperture straordinarie dei siti culturali per la Discesa dei Candelieri

In occasione della Discesa dei Candelieri, l'Amministrazione comunale di Sassari ha previsto per lunedì 13 agosto l'apertura straordinaria del Palazzo di Città, delle stanze e delle cantine del Duca a Palazzo Ducale e delle sedi del Museo della Città (rete culturale Thàmus). Nella sala dedicata ai Candelieri, al terzo piano del Palazzo di Città, sono inoltre esposte fino al 14 agosto le opere che hanno partecipato al concorso "Arte artigiana per i Candelieri". Ingresso e visite guidate dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.