Ricettazione e furto, due denunce a Sassari

Nei giorni scorsi, a conclusione di due distinte attività di indagine, la Squadra Mobile ha segnalato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, due persone.







Nel primo caso, una nomade trentunenne che risiede stabilmente in città è stata denunciata per il reato di ricettazione.

Nel corso di un servizio di polizia finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, infatti, la donna è stata trovata in possesso di una collana in oro della quale non ha saputo indicare la provenienza in modo attendibile. I successivi riscontri, anche grazie alla pubblicazione di una foto del gioiello, hanno permesso di risalire al proprietario che aveva subito un furto presso la propria abitazione nello scorso mese di giugno.





Nel secondo caso, invece, un giovane originario della provincia di Nuoro, senza fissa dimora, si è reso responsabile del furto di diversi articoli esposti in vendita presso un negozio gestito da immigrati cinesi, operante nella zona industriale di Sassari.





In questo caso l’autore del reato è stato individuato grazie alla visualizzazione delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza installato nel negozio.