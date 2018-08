La festa di Sassari è alle porte. Alivesi: "Nicola Sanna passa, i Candelieri restano"

Il consigliere Manuel Alivesi coglie l'occasione della festa dei Candelieri per augurare ai cittadini un momento di gioia lontano dalla politica, scrive nella nota "che ha tradito i sassaresi":











“Li Candareri stanno arrivando”, ed è cosi che tra pochissimo sarà il grande giorno della piu famosa delle “discese. La “Festha Manna” è oramai alle porte.Come sempre, grande è l’emozione sentita intimamente da ogni Sassarese degno di questo nome che, con l’approssimarsi della Festa, inizia ad organizzare il proprio tempo libero in funzione di uno dei momenti piu attesi dell’anno.E dire che i Sassaresi se la meritano proprio un “po’ di festa”.La nostra Sassari è attanagliata da tanti problemi, da tanta disoccupazione, da tanto disagio sociale, da una povertà crescente ed anche tradita da tante promesse disattese.E’ esattamente la stessa Sassari che aspetta il 14 di agosto per lasciarsi andare ad un po di spensieratezza, ad un po di felicità, per dimenticare almeno per un giorno problemi, drammi, disillusioni, ma anche per ricercare un po di speranza.

Facciamo in modo che tutto ciò non venga “rovinato” dal negativo retaggio di una amministrazione passeggera piu che deludente e che ha piu volte offeso la Citta ed i Sassaresi, letteralmente traditi su tutti i piani. Facciamo in modo che la Festha Manna non sia distratta dalle conseguenze di un giudizio chiaramente negativo verso una amministrazione, oramai al termine del suo mandato.Facciamo in modo che tutti Noi Sassaresi possiamo concentrarci esclusivamente sulla Festa e sul godimento di una Città che, almeno per un giorno, gioisce insieme per la piu grande ricchezza che la Nostra Città custodisce, ovvero il “Popolo di Sassari”, che anche quest’anno giungerà in Città da ogni angolo del Pianeta per godere della grande e festosa processione. Con l’augurio che quest’anno possa essere una discesa serena e non blindata da corpi speciali e miliziani la cui presenza ha caratterizzato il mandato e le “faradde” della Giunta Sanna e che rendono ancora piu pesante un’atmosfera già tesa. Nicola Sanna e la sua Giunta passano, mentre i Candelieri restano."