"Los Focs de Mig Agost" ad Alghero

La città si prepara alla tradizione per salutare il ferragosto con l'evento spettacolare in programma nell'area portuale. Los focs de mig agost, il coloratissimo spettacolo pirotecnico della Riviera del Corallo è pronto per salutare cittadini e turisti. L'appuntamento imperdibile è al Porto di Alghero, alle ore 22.30. Una folla incontenibile di turisti e vacanzieri, che solitamente prendono d'assedio la Riviera del Corallo, si posizionano dalle 21 30 sulla spiaggia il Lido, proprio di fronte al cielo stellato dove lo spettacolo pirotecnico ha inizio. C'è anche chi, appassionato del mare si gode l'intera giornata al Lido mantenendo la postazione ombrellone e proseguendo la serata sino ai botti finali di Ferragosto. Anche quest'anno decine di fotografi faranno a gare per immortalare lo scatto più spettacolare.