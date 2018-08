Le accise, i Riformatori: "Una battaglia contro lo Stato per far rispettare lo Statuto Sardo"

Le accise, un diritto dei sardi. Riparte la battaglia dei Riformatori per costringere lo Stato a rispettare lo Statuto. Ammonta circa tre miliardi di euro il valore delle accise sui prodotti petroliferi lavorati dalla Saras, un introito che non viene riconosciuto se non in minima parte alla Sardegna, a dispetto di quanto prevede l’art. 8 dello Statuto Sardo. Martedì 14 agosto alle 10,30, presso l’hotel Regina Margherita di Cagliari si terrà una conferenza stampa per illustrare le nuove iniziative dei Riformatori sardi sulla vertenza accise. Interverranno: Franco Meloni e Sergio Pisano del centro studi dei Riformatori, Attilio Dedoni, Pierpaolo Vargiu e Pietro Fois.







L’articolo 8, comma 1, lettera d, e ancor più il comma 2, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, costituisce un grande risultato storico per la nostra Regione, riferito all’esito finale della lunga iniziativa politica regionale denominata “Vertenza sulle Entrate”, con la quale lo Stato riconobbe, con l’approvazione del comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore della Sardegna, tra le altre partite di entrate elencate dal citato articolo 8, anche la compartecipazione, nella misura dei 9/10 delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della regione e non solo ma anche quelle, sebbene riferite a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale e che affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.





I Riformatori Sardi sono convinti che l'atteggiamento del governo regionale costituisca in ogni caso " un gravissimo atto di tradimento alla nostra autonomia".