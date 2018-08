Ploaghe, un ferragosto col botto. Dal Jazz ai Candelieri; il mosaico unisce i popoli d'Europa

Con l'avvicinarsi del Ferragosto arrivano gli eventi clou della manifestazione “I Candelieri ed il Ferragosto ploaghese”. Questa serata sarà uno dei momenti più interessanti con un doppio appuntamento all'insegna di musica, arte e cultura di livello internazionale. Alle 18.00, nella splendida e rinnovata Piazza del Convento si terrà la tappa ploaghese del festival Time in Jazz, ideato dal celebre trombettista Paolo Fresu. Protagonista della serata sarà il batterista campano Gegè Munari, leggenda vivente del jazz italiano, alla guida di un quartetto con Ettore Carucci al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesco Lento alla tromba e al flicorno in un nuovo coinvolgente progetto che spazia dal bebop all’hard bop, con standard rivisitati e arrangiati in chiave moderna. Al termine del concerto, in un connubio già sperimentato lo scorso anno, dalle ore 19.00, nel chiostro del Convento dei Cappuccini che si affaccia sulla piazza, sarà il mosaico a fare da protagonista con l'apertura della mostra del III simposio internazionale in cui potranno essere ammirate le opere realizzate dalle nove artiste provenienti da tutto il mondo: Caitlin Hughes, Australia - Gila Rayberg e Kimberly Emerson, Usa - Julie Edmunds, Gran Bretagna e Mieke Ceusters e Mireille Swinnen - Belgio, Neriman Guzel – Turchia, Stefania Giacomuzzi, Venezuela – Kina Bogdanova, Bulgaria. Le opere, create durante le due settimane di residenza ploaghese delle mosaiciste, rappresenteranno, secondo lo stile del moderno mosaico dinamico, il tema che il maestro Giulio Menossi ha ideato per la manifestazione insieme all'associazione Sardinia Contemporary Mosaic & Art che ha curato l'evento: “Percorsi trame e orditi, frammenti di colore dalla terra”. I visitatori vedranno apparire, nel chiostro del seicentesco convento, un'invasione di colori dovuta alle variopinte tessere del mosaico, materializzata in vere e proprie opere d'arte dalla suggestione unica. In attesa dell'uscita dei candelieri, prevista per il 15, un vero e proprio “aperitivo” culturale di altissimo valore.