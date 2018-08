Porto Torres. Stop alla pesca sportiva del tonno rosso

Con decreto n. 0017499 del 09 agosto, pubblicato all’Albo della Capitaneria di porto di Porto Torres, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto, a decorrere dalla data del 10 agosto 2018, la chiusura definitiva della corrente campagna di pesca sportiva e ricreativa di tonno rosso effettuata dalle unità da diporto autorizzate. Per la sola pesca sportiva e ricreativa di tonno rosso è, comunque, consentita la tecnica del “catch and release”, ossia la cattura e l’immediata reimmissione in mare dell’esemplare pescato. Il divieto in questione, si è reso necessario in quanto lo Stato italiano ha raggiunto la quota massima di tale prodotto ittico catturabile dai pescatori sportivi. La Capitaneria di porto invita i consumatori a porre particolare attenzione all’etichettatura del prodotto ittico segnalando alla Capitaneria più vicina eventuali violazioni alla normativa. A tal fine è possibile contattare i seguenti numeri: 0789 563670; Emergenza 1530 – 079/515151.