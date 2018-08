Sassari. Grandinate e calo termico per ferragosto

Già domani il clima afoso di questi giorni lascerà la Sardegna per dare spazio ad una perturbazione che porterà pioggia e grandine per tutta la settimana. Si annuncia un ferragosto sotto l'acqua col rischio di precipitazioni diffuse anche di forte intensità. Non si escludono fenomeni improvvisi e grandinate su tutto il territorio del nord ovest dell'isola. Per ferragosto dunque la possibilità di precipitazioni è data al 70 %. Poche speranze di vedere il sole, anche perchè l'instabilità proseguirà per tutto il prossimo fine settimana. La tregua si avrà venerdì quando il sole farà capolino e le temperature torneranno sulla soglia dei 35 gradi. Già sabato prossimo torneranno i temporali e le piogge intense. Acqua a catinelle prevista sino ai primi giorni della prossima settimana. A rischio anche gli spettacoli pirotecnici programmati in moolte località turistiche.