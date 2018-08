Bird Strike, si torna a terra. Attimi di panico sul volo Alghero - Roma

Il volo serale della Blue Air in partenza dall'aeroporto di Alghero e diretto a Roma Fiumicino, ha avuto un problema in fase di decollo. Lo stesso comandante ha avvisato i passeggeri del bird strike, l'accidentale scontro con alcuni volatlili che in fase di decollo possono causare problemi al motore. Per questo motivo l'aeromobile ha virato per rientrare in pista ad Alghero. Attimi di paura tra i passeggeri che sono stati prontamente assistiti dal personale della compagnia. Al rientro nella sala d'aspetto, ai malcapitati sono state fornite tutte le indicazioni per il prossimo volo, insieme ad un pasto gratuito.