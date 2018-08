Castelsardo. A ferragosto la 18esima edizione della Notte dei Fuochi

La notte dei fuochi, evento ormai tradizionale dell’estate castellanese, giunto alla diciottesima edizione, caratterizzerà anche quest’anno il ferragosto a Castelsardo. Dalle terrazze del Castello, allo scoccare della mezzanotte, prenderà il via lo spettacolo pirotecnico che, per circa venti minuti, con 42 diverse scenografie ed oltre 2500 lanci, illuminerà, con innovative scenografie, progettate dalla ditta Matteo Oliva, il cielo sopra il promontorio ed i coloratissimi riflessi saranno proiettati nelle acque del Golfo dell’Asinara. Nella nuova grande piazza centrale della cittadina dei Doria, dalle ore 22 si terrà, invece, lo spettacolo musicale dei Flower’s Circle, un tributo ai Rolling Stones. Dal 2004, la band del “Cerchio dei Fiori”, capitanata da Mark Dum Flowers nei panni di un giovane Mick Jagger, propone uno spettacolo di grande impatto scenico ed energia che travolge gli spettatori, trascinandoli nelle atmosfere dei live dei Rolling Stones degli anni '70. Il ricco programma di eventi di qualità dell’estate castellanese “916… la storia continua”, messo in campo dall’amministrazione comunale e dalla pro loco, prevede interessanti appuntamenti culturali e di spettacolo praticamente tutti i giorni dell’estate, avrà come prologo alla Notte dei Fuochi, la sera del 14 agosto, dalle 22 nella piazza nuova, il tradizionale appuntamento col folclore internazionale, grazie alla collaborazione con il Festival Figulinas. Quest’anno si esibiranno gruppi provenienti da: Cina, Messico e Nuova Zelanda. Dopo la notte dei fuochi ferragostana, il calendario prevede ancora eventi a cadenza quotidiana, a partire da quelli del festival letterario “Un’isola in rete”, che entra nel vivo proprio nella seconda metà di agosto per poi snodarsi per tutto il mese di settembre, con oltre 40 interessanti appuntamenti, che hanno avuto come prologo il talk show con Massimo e Cacciari e l’inaugurazione della bellissima mostra fotografica di Raffaella Toffolo, visitabile nella Sala X del Castello dei Doria fino al prossimo 30 agosto.