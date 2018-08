Corsa all'Anello 2018 a Osilo, quattro gli osilesi sul podio

All’ombra del Castello dei Malaspina l’amore per i cavalli si tramanda da secoli e in ciascuno dei tre anelli della Corsa il cuore degli osilesi continuerà a battere forte.













L’edizione 2018 della Corsa all’Anello non ha deluso, regalando fino a tarda notte uno spettacolo entusiasmante ai numerosi presenti.Sul podio, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto posto, sono saliti Riccardo Migheli con Unicuiroresu (Anglo-Arabo), Pietro Runchina con Tottinuna (Anglo-Araba Sarda), Marco Cidda con Tiu Bore (Anglo-Arabo Sardo) e Salvatore Amadu con Noemi (Anglo-Araba Sarda), tutti di Osilo.Unicuiroresu quest’anno è stato il vincitore anche nella Sartiglia di Oristano e vanta un ricco palmarès.L’Amministrazione Comunale non nasconde la soddisfazione per la buona riuscita dell’evento.«Siamo contenti per la meravigliosa serata che cavalieri e cavalli ci hanno offerto. Ringraziamo loro, quanti hanno generosamente collaborato per l’organizzazione e il caloroso pubblico, sempre pronto a incitare i propri beniamini. Noi continueremo ad assicurare il massimo impegno e ribadiamo l’intenzione di proporre la creazione di una rete regionale delle grandi manifestazioni equestri» dichiarano congiuntamente il Sindaco Giovanni Ligios e l’Assessore al Turismo Patrizia Puggioni.