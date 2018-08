Sassari e Sorso si uniscono alla Rotonda di Platamona: festa di cibo, birre tradizionali e colori

accontentare un pubblico variegato durante tutto l'arco del giorno.





gli altri per le strade. L’Holi Festival celebra i colori della primavera e dell'estate. I festeggiamenti prevedono canti, balli e lancio di polvere colorata (gulal / Holi Colour Powders) per le vie delle città e dei villaggi. Le persone con i volti dipinti si trasformano in veri e propri arcobaleni e si buttano reciprocamente addosso secchi di vernice o polvere colorata. Una tradizione che da qualche anno ha preso piede anche in Italia e che va per la maggiore nelle spiagge della Sardegna con un gradimento elevatissimo tra i giovani e i giovanissimi. Una festa di colori e musica, che nel nostro intento completerà il ricco programma dei tradizionali fuochi d'artificio:





compagnia del dj Davide Merlini.





Juan Felix





e i bambini.





Sono passati pochi giorni dall'esperienza di Eat&buffas in Piazza Fiume in occasione della Cavalcata Sarda. Sono state giornate speciali, intense, intrise di allegria e bellezza. Una festa per tutti, per le tante famiglie che hanno vissuto i colori ed i sapori della piazza e per le migliaia di turisti che hanno affollato la città. Un punto di orgoglio per noi organizzatori, che dimostra ancora di più quanto possa essere efficace la collaborazione tra operatori culturali perché si creano esternalità positive per la città, per lepersone che lavorano con noi e per tutti i cittadini. In virtù di quanto appena scritto abbiamo deciso di allargare lo sguardo, aprendo la nostra proposta culturale al territorio, coinvolgendo nel prossimo Eat&buffas estivo anche la Città di Sorso al quale chiederemo anche il libero patrocinio. Ci piacerebbe vedere le due comunità unite e pronta a valorizzare la famosa “Rotonda di Platamona”, da sempre punto di riferimento per sorsesi e sassaresi. Una tre giorni di festa all'insegna del cibo di strada, delle birre artigianali e di una serie di spettacoli in grado diIl Progetto e il crono programma: l'idea nasce con l'intento di valorizzare uno scorcio del nostro litorale che merita maggiore considerazione. Per farlo cercheremo di unire due città in una sorta di omaggio ai sapori e ai profumi dello street food, promuovendo ancora una volta un concetto a noi caro che vede il cibo come veicolo di pace tra i popoli. Nella tre giorni sarà possibile muoversi all'interno dei colori dell'isola, degustando il meglio della tradizione culinaria e brassicola del territorio. E visto che d'Estatei colori esplodono in tutta la loro bellezza, riporteremo in spiaggia il famoso Holi Color. Nella tradizione induista la primavera e l'estate si salutano così: danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate (Holi Colour Powders). Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Conosciuta come Holi Festival o la festa dei colori, della gioia, dell’amore e del divertimento, in tutto il Paese adulti e bambini aspettano questa ricorrenza che autorizza a schizzare e colorareProgramma:Giovedi 16 agosto ore 18:00 apertura stand gastronomici,Ore 21:30 concerto Joe Perrino(canzoni di malavita) aseguire spettacolo pirotecnico(fuochi d'artificio) inVenerdi 17 agosto ore 20:00 chiacchierata informale daltitolo ritorniamo a Platamona,in compagnia del vicepresidente del consiglio regionale della Sardegna AntonelloPeru, l'assessore comunale di Sassari Simone Campus,Leonardo Marras Presidente della Fondazione Maria Carta eTino Grindi enogastronomo esperto delle tradizioniSassaresi. Modera il dibattito il giornalista Luca Foddai. Aseguire il concerto di musica cubana con il gruppo Tumbaode Primera, animeranno il dopo concerto Ayonis Lazaro eSabato 18 agosto ore Holi Color Dance Festival dalle 13 siaccendono le danze. Primo sparo di colori alle 16.Durante l'evento a Platamona sarà cura delle associazioniorganizzatrici animare le ore diurne con l'allestimento di giochigonfiabili da apporre sull'acqua in modo da intrattenere le famiglie