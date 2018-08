Magliona in gara a Gubbio per il 53° Trofeo Luigi Fagioli

Ormai a un passo dalla fase decisiva del Campionato Italiano Velocità Montagna, Omar Magliona si schiera al via del 53° Trofeo Luigi Fagioli, la classica umbra in programma dal 17 al 19 agosto nella caratteristica Gubbio. Nell'ottavo round del CIVM il campione italiano in carica dei prototipi E2Sc ritorna al volante della Norma M20 Fc Zytek gommata Pirelli e preparata dal Team Faggioli con l'intenzione di tornare in vetta alla classifica tricolore assoluta, dove al momento l'alfiere sardo della scuderia siciliana CST Sport occupa il secondo posto ad appena mezzo punto dalla leadership, mentre in quella del gruppo E2Sc il tentativo è quello di portare a buon fine l'allungo decisivo. Saranno dunque punti estremamente pesanti quelli che il driver sassarese, impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, si giocherà al Trofeo Fagioli, appuntamento sempre particolarmente sentito da Omar e dalla squadra, reduci da una serie di podi impreziositi dalle vittorie assolute colte al Nevegal, a Fasano e a Morano in gara 1. Dopo le verifiche del venerdì pomeriggio, con la sportscar biposto “made in France” il driver sassarese affronta sabato dalle 9.30 le due prove ufficiali lungo i 4150 metri dell'emozionante percorso che attraversa la famosa Gola del Bottaccione e poi domenica 19 agosto alle 9.00 gara-1 e a seguire gara-2.



Magliona dichiara in vista dell'impegnativa trasferta eugubina: “Per me il Trofeo Fagioli è una gara particolare, un appuntamento irrinunciabile anche per motivi personali. Poi l'atmosfera di Gubbio è emozionante almeno quanto un tracciato di gara davvero esaltante e dove in termini cronometrici paghi ogni minima sbavatura. Proprio per questo con il team lavoreremo al massimo della motivazione in ottica tricolore. E su ogni dettaglio. Sarà un fine settimana vibrante nel quale in prova sabato dovremo ben calibrare la scelta della mescola più redditizia in vista di domenica, sperando anche di confermare l'ottimo feeling che quest'anno sto sperimentando con la Norma-Zytek. Siamo pronti a dare battaglia”.