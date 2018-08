Parte l'avventura dei mondiali per gli azzurri del basket in carrozzina

Campionati del Mondo di basket in carrozzina al via. La Nazionale maschile italiana impegnata ad Amburgo, in Germania, sede della tredicesima edizione della rassegna iridata che vedrà protagoniste dal 16 al 26 agosto 16 rappresentative maschili e 10 femminili (assenti le azzurre) dai cinque continenti.



Dopo 6 giorni di ritiro a Lignano Sabbiadoro (Udine), ultima tappa di un percorso di avvicinamento che ha visto la Nazionale impegnata in una serie di test match contro Spagna, Israele, Argentina e Canada, la delegazione azzurra raggiungerà Amburgo nel pomeriggio di martedì 14 agosto. Esordio fissato per le 9.30 di venerdì 17 agosto, contro il Giappone. Le altre avversarie dell’Italia nel girone C sono il Brasile (sabato 18 agosto, ore 11.45) e i campioni d’Europa in carica della Turchia (domenica 19 agosto, ore 15).



Il formato del torneo prevede una fase iniziale con quattro gironi da quattro squadre, a cui seguiranno le sfide ad eliminazione diretta: dal 21 agosto quindi gli ottavi di finale, le cui teste di serie saranno stabilite dall’ordine di arrivo dei gironi preliminari, con accoppiamenti incrociati (per l’Italia l’avversaria uscirà dal girone di Australia, Argentina, Spagna e Olanda), poi i quarti di finale il 22 agosto, le semifinali il 24 e la finalissima il 26 agosto.



E’ questa la settima partecipazione complessiva della Nazionale italiana ad un Campionato del Mondo, la quarta consecutiva a partire dall’edizione del 2006 in Olanda, ad Amsterdam. Gli azzurri vengono da un quarto posto ottenuto nel 2010 a Birmingham (Gran Bretagna), miglior risultato della propria storia, e da un quinto posto ottenuto nel 2014 ad Incheon, in Corea del Sud. La Nazionale, guidata dal dicembre 2015 da coach Carlo Di Giusto, ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Amburgo grazie al settimo posto conquistato negli ultimi Campionati Europei, a Tenerife lo scorso giugno: decisivo per strappare l’ultimo posto disponibile per prendere parte alla competizione iridata lo spareggio contro Israele. Squadra sostanzialmente invariata rispetto all’appuntamento europeo, con le sole novità di Jacopo Geninazzi (ritorno in azzurro dopo 3 anni per l’atleta della Briantea Cantù) e Davide Schiera (esordiente assoluto).



Il torneo si disputerà interamente nel complesso sportivo della edel-optic.de Arena, struttura che si trova nel distretto di Wilhelmsburg, inaugurata nel 2014 e con una capacità da 3.400 posti a sedere.



Per la prima volta nella storia di una competizione iridata, tutte le partite della Nazionale italiana saranno visibili su Rai Sport, che ha acquistato i diritti televisivi nella scorsa primavera, inserendo il Mondiale di basket in carrozzina nella ricca programmazione paralimpica di questa estate.